Israel fliegt erneut Angriffe gegen Ziele in Syrien

Damaskus: Angesichts der andauernden Kämpfe zwischen Angehörigen der drusischen Minderheit und regierungsnahen Milizen in Syrien hat die israelische Luftwaffe erneut Ziele im Nachbarland angegriffen. Eigenen Angaben zufolge wurden eine militärische Anlage, Flugabwehrgeschütze und Raketenstellungen bombardiert. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von den schwersten israelischen Angriffen seit Anfang des Jahres. Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sanaa wurde dabei mindestens ein Zivilist getötet, weitere Menschen seien verletzt worden. Seit dem Sturz des Assad-Regimes hat die israelische Luftwaffe mehr als 100 Angriffe auf Ziele in Syrien geflogen. Mit den Luftschlägen der vergangenen Tage will Israel die Drusen im Nachbarland unterstützen, die in Kämpfe mit sunnitischen Milizen verwickelt sind und von Israel als Verbündete angesehen werden.

