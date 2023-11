Israel findet Waffen in Kinderklinik in Gaza

Tel Aviv: Das israelische Militär meldet Waffenfunde in einem Kinderkrankenhaus im Gazastreifen. Es veröffentlichte Bilder der Rantisi-Klinik, in die Soldaten am Wochenende vorgedrungen waren. Auf den Fotos sind Granaten, Sprengstoffwesten und Panzerfäuste zu sehen. Militärsprecher Hagari sagte, die Hamas nutze Krankenhäuser als Instrument des Krieges. Außerdem gebe es Hinweise darauf, dass in den Kliniken Geiseln festgehalten worden sein könnten. So seien eine improvisierte Toilette, eine kleine Küche, ein Seil sowie eine Babyflasche gefunden worden sowie an der Wand ein handschriftlicher Kalender, der die Tage seit dem 7. Oktober gezählt habe. US-Präsident Biden rief Israel in der Nacht dazu auf, Krankenhäuser im Gazastreifen mehr als bisher vom Kampfgeschehen zu verschonen. Der Nationale Sicherheitsberater Sullivan forderte zudem ungefährliche Evakuierungswege für in Kliniken eingeschlossene Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 08:00 Uhr