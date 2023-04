Israel feiert 75. Jahrestag seiner Gründung

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und etwas Regen bei 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen zunächst noch etwas Regen, sonst am Vormittag auch längere sonnige Abschnitte. Später wechselnd bewölkt. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen teils länger sonnig, teils wolkig mit einzelnen Schauern in Alpennähe. Am Freitag trüb und regnerisch, vor allem im Süden auch kräftiger Regen. Am Samstag weitere Schauer. Höchstwerte 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2023 06:00 Uhr