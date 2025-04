Israel fängt Rakete aus dem Jemen ab

Jerusalem: Die israelische Armee hat am Abend nach eigenen Angaben einen Raketenangriff aus dem Jemen abgewehrt. Wie ein Militärsprecher mitteile, gab es in Tel Aviv und anderen Gebieten des Landes Luftalarm. Die proiranische Huthi-Miliz im Jemen feuert regelmäßig Raketen auf Israel ab. Bereits am Nachmittag war ein Geschoss aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefangen worden. Das israelische Militär kündigte daraufhin einen Angriff auf die in der Stadt Chan Junis vermutete Abschussstelle an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 21:00 Uhr