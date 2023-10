Israel evakuiert Stadt Kirjat Schmona an Grenze zum Libanon

Tel Aviv: Das israelische Militär hat die Evakuierung der nordisraelischen Stadt Kirjat Schmona an der Grenze zum Libanon angeordnet. Wie die Armee mitteilte, sollen die rund 25.000 Einwohner die Stadt verlassen und in Unterkünfte gebracht werden. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen haben auch die Spannungen an der israelisch-libanesischen Grenze zugenommen. Gestern hatte es Gefechte im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon gegeben. Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zudem den Beschuss von Stellungen im Gaza-Streifen fortgesetzt. Mehr als 100 Ziele wurden demnach angegriffen. Unterdessen hat Bundesaußenministerin Baerbock ihre Nahostreise fortgesetzt: In Tel Aviv traf sie ihren israelischen Kollegen Cohen zu Beratungen. Im Anschluss waren Gespräche mit Oppositionsführer Gantz geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 09:00 Uhr