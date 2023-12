Israel erwägt eine Pufferzone an der Gaza-Grenze

Tel Aviv: Israel plant nach dem Krieg offenbar eine Art Pufferzone am Gaza-Streifen. Nach den Worten des Sicherheitsberaters der Regierung, Regev, wird Israel eine "Sicherheitshülle" brauchen. Regev sagte, es dürfe nie wieder zugelassen werden, dass Terroristen die Grenze überquerten und ein Massaker an Israelis verübten, wie sie dies am 7. Oktober getan haben. Ob die Sicherheitszone auf israelischem oder palästinensischem Gebiet liegen wird, ließ der Berater offen. Zugleich räumte er ein, dass die Hamas noch lange nicht besiegt sei. Regev sagte, die palästinensische Terrororganisation schieße immer noch Raketen auf Israel und kontrolliere weiter große Teile des Gazastreifens. // Stopp // Gestern waren die Kämpfe zwischen der Hamas und der israelischen Armee nach einer mehrtägigen Feuerpause wieder aufgeflammt. Verhandlungen über eine erneute Feuerpause blieben bislang erfolglos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 19:00 Uhr