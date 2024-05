Israel erklärt weitere Geisel der Hamas für tot

Tel Aviv: Die israelische Regierung hat eine weitere von der Hamas verschleppte Geisel für tot erklärt. Ein 49jähriger Mann, der bei dem Terrorangriff am 7. Oktober in einem Kibbuz gefangen genommen worden war, sei nicht mehr am Leben. Das hatte zuvor auch die Angehörigen-Gruppe der Hamas-Geiseln mitgeteilt. Nach Angaben Israels sind noch immer rund 100 Menschen in der Gewalt der Hamas. Derzeit wird wieder intensiv über ihre Freilassung verhandelt. Die Hamas teilte mit, sie werde eine Delegation für weitere Gespräche nach Kairo entsenden. Die Türkei hat inzwischen den Handel mit Israel eingestellt. Der Boykott solle so lange gelten, bis die israelische Regierung ausreichend humanitäre Hilfe in Gaza erlaube, hieß es aus Ankara. Israel wiederum warf der Türkei Vertragsbruch vor.

