Israel erklärt militärisches Hamas-Gefüge im Norden des Gazastreifens für zerstört

Tel Aviv: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im nördlichen Gazastreifen die militärische Struktur der islamistischen Hamas zerschlagen. Dabei seien in dem Gebiet rund 8000 Kämpfer getötet und zehntausende Waffen beschlagnahmt worden, so Militärsprecher Hagari. Jetzt konzentriere man sich auf die Zerschlagung der Hamas im Zentrum und im Süden des Gazastreifens. Hunderte Hamas-Kämpfer hatten Israel am 7. Oktober überfallen und 1140 Menschen getötet sowie 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, die meisten von ihnen Zivilisten. Israel erklärte der Hamas daraufhin den Krieg und führt seither massive Angriffe im Gazastreifen durch, wo dadurch nach nicht unabhängig überprüfbaren Hamas-Angaben bisher mehr als 22.700 Menschen getötet wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 02:00 Uhr