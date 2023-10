Israel erklärt den Kriegszustand

Tel Aviv: Das israelische Sicherheitskabinett hat den Kriegszustand ausgerufen. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Netanjahu ermöglicht das nun auch sogenannte "weitreichende militärische Schritte". Das kann nach Angaben unserer Korrespondentin in Israel auch einen größeren Einsatz von Bodentruppen in Gaza bedeuten. Die Zahl der Toten in Israel ist unterdessen weiter gestiegen. Die Regierung geht von mehr als 600 Opfern aus. Mehr als 2.000 Menschen wurden verletzt. Außerdem soll die radikal-islamische Hamas mehr als hundert Menschen als Gefangene genommen haben. Gestern hatte die Hamas vom Gazastreifen aus überraschend angegriffen und war mit Kämpfern auf israelisches Gebiet eingedrungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2023 16:00 Uhr