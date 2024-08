Israel erhöht nach Drohungen seine Alarmbereitschaft

Tel Aviv: Die israelische Armee ist wegen drohender Vergeltungsschläge nach den Attentaten in Beirut und Teheran in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Dies gelte vor allem für die Luftabwehr, berichtet der israelische Rundfunk. Auch Bodentruppen an den Grenzen erhöhten ihre Einsatzbereitschaft. Für die Zivilgesellschaft gelten aber noch keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Der Iran macht Israel für den Anschlag auf Hamas-Führer Hanijeh in Teheran verantwortlich und droht mit Vergeltung. Auch aus dem Libanon werden Racheakte erwartet - nach der gezielten Tötung des Hisbollah-Kommandeurs Schukr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.08.2024 10:15 Uhr