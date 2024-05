Israel empört über Anträge auf Haftbefehl gegen Netanjahu

Tel Aviv: In Israel hat der Antrag auf einen Haftbefehl gegen Regierungschef Netanjahu und Verteidigungsminister Galant parteiübergreifend große Empörung ausgelöst. Den Antrag hatte der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof gestellt. Er begründet ihn mit mutmaßlichen Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Ein Großteil der Abgeordneten im Parlament, der Knesset, verurteilten den Vorgang in einer gemeinsamen Stellungnahme. Zuvor schon hatte Sicherheitsminister Ben-Gvir den Internationalen Strafgerichtshof und seinen Ankläger als "antisemitisch" bezeichnet. Und Oppositionsführer Lapid sprach von einem völligen moralischen Versagen. Anträge auf Haftbefehle wurden am Strafgericht auch gegen drei Anführer der Hamas gestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 23:00 Uhr