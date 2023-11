Israel einigt sich mit Hamas auf Freilassung von Geiseln und Feuerpause

Tel Aviv: Israel hat sich mit der Hamas auf die Freilassung von Geiseln und auf eine Feuerpause verständigt. Wie ein Regierungssprecher mitteilte, sollen mindestens 50 Kinder und Frauen freikommen, die Anfang Oktober von der militant-islamistischen Terrororganisation in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israelischen Medien zufolge geht es um 30 Kinder, acht Mütter sowie um zwölf ältere Frauen. Im Gegenzug stimmte Israel einer viertägigen Waffenruhe zu. In der Zeit sollen auch Hunderte Lastwagen mit Hilfsgütern und Treibstoff in den Gazastreifen fahren dürfen. Außerdem sollen nach Angaben der Hamas 150 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. - Das israelische Kriegskabinett hat den Deal bereits gebilligt. Die Hamas teilte mit, sie habe den Vermittlern Ägypten und Katar ihre Zustimmung übermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2023 06:00 Uhr