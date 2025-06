Israel droht dem Iran nach Angriffen in der Nacht

Konflikt zwischen Israel und Iran intensiviert sich: Nach den iranischen Angriffen auf Israel hat Verteidigungsminister Katz den Bewohnern Teherans mit Konsequenzen gedroht. Die Menschen in der iranischen Hauptstadt würden "den Preis bezahlen, und das bald", erklärte Katz. Bei Luftangriffen in der Nacht gab es mindestens acht Tote in Israel. Eröffnet hatte die Angriffsspirale allerdings das israelische Militär. Seitdem sind laut iranischen Angaben über 220 Menschen getötet und über 1200 Menschen verletzt worden. Durch die Eskalation im Nahost-Konflikt steigen die Rohölpreise. Nach Berechnungen des ADAC bekommen das die Autofahrer beim Tanken bereits zu spüren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2025 10:15 Uhr