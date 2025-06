Israel bombardiert staatlichen Rundfunksender in Teheran

Israel greift wieder Ziele in Teheran an: Dabei wurde der Sitz des staatlichen Fernseh- und Radiosenders Irib getroffen. Israels Verteidigungsminister Katz bestätigte den Angriff. Er hielt dem Sender Hetze und Progaganda vor. Nach Medienberichten waren auch in anderen zahlreichen Teilen der iranischen Hauptstadt Explosionen zu hören. Israels Regierungschef Netanjahu hatte die Einwohner Teherans zuvor aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Netanjahu sieht seine Truppen auf einem guten Weg, die nukleare Bedrohung durch den Iran und durch iranische Raketen zu beenden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2025 18:15 Uhr