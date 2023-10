Israel bombardiert erneut Hunderte Ziele im Gazastreifen

Gaza: Die israelische Luftwaffe hat ihre Bombardements im Gazastreifen fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs griffen Kampfflugzeuge mehr als 250 Ziele an. Dazu gehörten demnach Kommandozentralen, Tunnelschächte und Raketenabschussrampen inmitten von Wohngebieten. Außerdem sollen Soldaten eine Abschussbasis für Boden-Luft-Raketen der Hamas getroffen haben, heißt es. Israel hält nach eigenen Angaben an der Planung einer Bodenoffensive im Gazastreifen fest. Das hat Ministerpräsident Netanjahu in einer Fernsehansprache bekräftigt, ohne Details zu nennen. Das israelische Militär unternahm heute Früh auch wieder einen Panzervorstoß im Norden des Gazastreifens. Beobachtern zufolge könnte das der Vorbereitung der Bodenoffensive dienen.

