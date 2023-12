Israel bombardiert auch Süden des Gazastreifens

Rafah: Israel hat in der Nacht wieder Teile des Gazastreifens bombardiert. Einwohner berichten von Luftangriffen nicht nur im Norden, sondern auch im Süden. Dorthin hatten sich schon vor Wochen nach einem israelischen Aufruf palästinensische Zivilisten in Sicherheit gebracht. Die Terrororganisation Hamas spricht von mehr als 130 Toten und rund 260 Verletzten innerhalb von 24 Stunden. Israel wiederum ist in den vergangenen Stunden erneut aus dem Libanon mit Raketen beschossen worden. Man habe zurückgefeuert, heißt es vom israelischen Militär. Auslöser des Krieges war das Massaker der Hamas von Anfang Oktober mit mehr als 1.200 Todesopfern auf israelischer Seite.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 13:00 Uhr