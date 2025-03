Israel billigt längere Waffenruhe, Zustimmung der Hamas steht noch aus

Jerusalem: Israel hat nach eigenen Angaben einem Vorschlag der USA zugestimmt, die Waffenruhe im Gazastreifen zu verlängern. Sie soll über den Ramadan und das Pessach-Fest hinaus gelten. Der Ramadan geht bis Ende März, das Pessach-Fest wird Mitte April gefeiert. Der US-Vorschlag sieht vor, dass die islamistische Hamas die Hälfte der verbliebenen Geiseln am ersten Tag des Inkrafttretens freilässt - und die restlichen am Ende, wenn eine Einigung über eine dauerhafte Waffenruhe erzielt wird. Die Terrororganisation hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Bisher hat die Hamas während der ersten Phase der Waffenruhe 25 Menschen lebend an Israel übergeben, acht weitere - darunter die Deutsch-Israelin Shiri Bibas und ihre beiden Kinder - waren tot. Im Gegenzug ließ Israel etwa 1.800 palästinensische Häftlinge frei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 08:00 Uhr