Israel besteht auf Geiselfreilassung

Israel warnt die Hamas: Ministerpräsident Netanjahu droht mit einem Ende der Waffenruhe im Gazastreifen, sollte die radikale Palästinenserorganisation am Samstag keine weiteren Geiseln freilassen. Wörtlich kündigte er "heftige Kämpfe" an. Die Hamas hatte zuvor erklärt, die geplante Freilassung von Geiseln auszusetzen, weil sich Israel nicht an die Regeln der Waffenruhe halte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 19:15 Uhr