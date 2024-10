Israel bestätigt Tod von Hamas-Anführer Sinwar

Tel Aviv: Israels Außenminister Katz hat den Tod des Hamas-Führers Jahja Sinwar bestätigt. Sinwar gilt als Drahtzieher des Angriffs der Hamas auf Israel, bei dem vor einem Jahr etwa 1.200 Menschen getötet und weitere rund 250 als Geiseln verschleppt worden waren. Außenministerin Baerbock forderte in einer ersten Reaktion von der Hamas die Freilassung aller Geiseln und die Niederlegung der Waffen. "Das Leid der Menschen in Gaza muss endlich aufhören", sagte sie am Abend wörtlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 23:00 Uhr