Israel bestätigt Tod von drei Söhnen des Hamas-Chefs Hanija

Gaza: Israel hat die gezielte Tötung von drei Söhnen des Hamas-Chefs Hanija bestätigt. Die Armee teilte mit, es habe sich um Mitglieder des militärischen Hamas-Arms gehandelt. Sie seien bei Terror-Aktivitäten im Gazastreifen unterwegs gewesen. Zuvor hatte schon der Hamas-Chef selbst den Tod seiner Angehörigen gemeldet. Neben den drei Söhnen seien auch mehrere Enkel bei einem israelischen Drohnenangriff ums Leben gekommen. Sie waren offenbar gemeinsam im Auto unterwegs. Hanija spricht in seiner Erklärung von einem Märtyrertod seiner Söhne und Enkelkinder. Gleichzeitig macht er deutlich, dass der Vorfall nichts an den Positionen der Hamas in Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit Israel ändern wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2024 21:15 Uhr