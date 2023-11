Israel bestätigt Tod von 19-jähriger Geisel

Tel Aviv: Die israelische Armee hat den Tod einer Geisel in der Hand der Hamas bestätigt. Es handelt sich um eine 19-jährige israelische Soldatin, die am 7. Oktober von der palästinensischen Terrororganisation entführt worden war. Wie viele der rund 240 Geiseln im Gazastreifen noch am Leben sind, ist nicht bekannt. Die palästinensischen Kassam-Brigaden teilten mit, Dutzende der Geiseln seien inzwischen durch israelische Luftangriffe getötet worden. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Weltgesundheitsorganisation hat einen Waffenstillstand verlangt. WHO-Sprecherin Harris betonte, die Konfliktparteien müssen Angriffe auf Krankenhäuser und Ambulanzen umgehend einstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 15:00 Uhr