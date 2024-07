Israel bestätigt Luftangriffe auf Huthi-Rebellen im Jemen

Tel Aviv: Die israelische Armee hat den Luftangriff auf Huthi-Rebellen im Jemen bestätigt. Demnach haben Kampfjets militärische Ziele der Miliz in der Hafenstadt Hodeidah am Roten Meer attackiert. Die Luftangriffe seien eine Reaktion auf hunderte Angriffe der Rebellen auf Israel in den vergangenen Monaten gewesen, hieß es weiter. Laut Huthi-Sprecher Salam trafen die israelischen Angriffe zivile Einrichtungen im Jemen.

