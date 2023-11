Israel bestätigt Freilassung von Geiseln

Tel Aviv: Wenige Stunden nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe sind die ersten israelischen Geiseln freigelassen worden. Nach Medienberichten wurde die Gruppe zunächst vom Roten Kreuz in Empfang genommen. Es soll sich um 13 Frauen und Kinder aus Israel handeln, sowie um 11 thailändische Staatsbürger. Sie waren am 7. Oktober beim Terrorangriff der Hamas verschleppt worden. Die Geiseln sollen an israelische Sicherheitskräfte übergeben und anschließend medizinisch untersucht werden. Gegenstand der Vereinbarung ist, dass Israel im Gegenzug 39 Palästinenser aus der Haft entlässt. Ob das bereits vollzogen wurde, ist unklar. Mit der Feuerpause sind auch verstärkte Hilfslieferungen in den Gazastreifen angelaufen. Das UN-Nothilfebüro sprach von mehreren Konvois mit Lastwagen an der ägyptischen Grenze. Wieviele davon pro Tag einreisen können, ist aber unklar. Die Israelis durchsuchen die Lkw nach Waffen und Munition.

