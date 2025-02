Israel bestätigt Beginn der Gespräche über zweite Phase

Washington: In den USA soll morgen über die nächste Phase der Waffenruhe im Gazastreifen verhandelt werden. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat mitgeteilt, dass er sich in Washington mit dem US-Nahost-Gesandten Witkoff treffen wird. Am Tag darauf will er mit US-Präsident Trump zusammenkommen. Dabei soll es um die Zukunft des Gazastreifens gehen sowie um die Freilassung der verblieben israelischen Geiseln. Im Verlauf der Woche könnten dann auch die Vermittler Katar und Ägypten an den Verhandlungen teilnehmen. Unterdessen hat die israelische Armee nach eigenen Angaben bei einem Militäreinsatz im Westjordanland eine Reihe von Terroristen getötet. Gestern gab es insgesamt drei Luftangriffe. Auch heute Früh waren israelische Trupen dort im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 10:00 Uhr