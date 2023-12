Israel bestätigt Angriffe auf Hamas im Gazastreifen

Tel Aviv: Nach dem Ende der Waffenruhe hat die israelische Armee nach eigenen Angaben den Kampf gegen die Hamas wieder aufgenommen. Kampfjets griffen Ziele im Gazastreifen an. Kurz vorher gab es in israelischen Gemeinden in der Nähe zu dem Küstenstreifen wieder Luftalarm. Das Militär teilte mit, es habe eine Rakete abgefangen. Damit hat die Waffenruhe eine Woche gehalten. Sie endete um 6 Uhr unserer Zeit. Bis zuletzt hatten sich Vermittler darum bemüht, sie zu verlängern. In der Nacht gab es noch Hoffnung auf einen Tag mehr. Während der Feuerpause kamen über 100 Geiseln aus dem Gazastreifen frei. Im Gegenzug entließ Israel 240 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 07:00 Uhr