Israel bestätigt Angriff auf den Iran

Jerusalem: Israel hat in der Nacht einen Großangriff auf den Iran gestartet. Die Attacke zielte laut Ministerpräsident Netanjahu auf nukleare und militärische Einrichtungen der Islamischen Republik ab. Er sprach von einem Schlag ins "Herz des iranischen Atomprogramms". Bei dem Großangriff wurde iranischen Angaben zufolge auch der Kommandeur der Revolutionsgarde, Salami, getötet. In Israel wird nun ein unmittelbarer Vergeltungsangriff der iranischen Seite erwartet. Israels Verteidigungsminister Katz rief den Ausnahmezustand aus. Der Luftraum über Israel wurde gesperrt. Vielerorts heulten die Luftsirenen. Die USA wiesen derweil jegliche Beteiligung an dem Angriff zurück. Außenminister Rubio erklärte, es handele sich um eine unilaterale Aktion. Israel habe die US-Regierung jedoch informiert, dass es die Aktion aus Gründen der Selbstverteidigung für notwendig halte. Er warnte Teheran davor, nun auch US-Ziele ins Visier zu nehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 05:00 Uhr