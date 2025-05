Israel beschließt, seine Offensive im Gazastreifen auszuweiten

Tel Aviv: Das israelische Sicherheitskabinett um Ministerpräsident Netanjahu hat wohl einstimmig beschlossen, die Angriffe auf die radikalislamistische Hamas im Gazastreifen weiter zu verschärfen. Das berichten verschiedene israelische Medien und berufen sich dabei auf hochrangige Beamte. Zuvor hatte Armeechef Samir bereits mitgeteilt, dass zehntausende Reservisten eingezogen würden. Man erhöhe den Druck, um die israelischen Geiseln nach Hause zu holen und die Hamas zu besiegen. Laut Medienberichten sollen die Reservisten in Israel und im besetzten Westjordanland stationierte Soldaten ersetzen, damit diese zum Kampf in den Gazastreifen geschickt werden können. Unterdessen fliegen die Lufthansa und weitere ausländische Airlines den Flughafen von Tel Aviv nicht mehr an, nachdem dort gestern ein Geschoss der jemenitischen Huthi-Miliz eingeschlagen war.

