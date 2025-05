Israel beschließt offenbar Ausweitung der Angriffe im Gazastreifen

Tel Aviv: Israel will seinen Einsatz im Gazastreifen offenbar ausweiten. Das hat das Sicherheitskabinett Medienberichten zufolge beschlossen. Es will damit erreichen, dass die Hamas weitere Geiseln freilässt. Der Plan sieht vor, dass die Armee, die bisher die Hälfte des Gazastreifens kontrolliert, weitere Teile erobert. Das Militär hat außerdem angekündigt, dass zehntausende Reservisten einberufen werden sollen. Medienberichte zufolge werden sie im Westjordanland eingesetzt; die bisher dort stationierten Truppen werden in den Gazastreifen verlegt. - Bei Luftangriffen der israelischen Armee sind laut Hamas gestern 19 Menschen getötet worden. Demnach wurden mehrere Wohnhäuser getroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 10:00 Uhr