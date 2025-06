Israel beschießt Atomforschungszentrum im Iran

Teheran: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in zwei Angriffswellen Raketenlager und Abschusseinrichtungen im Westen des Iran beschossen. In Isfahan liegt ein wichtiges Atomforschungszentrum, auch dort gab es Explosionen. Außerdem wurde ein Gebäude in der Stadt Ghom attackiert. Mindestens ein Mensch wurde getötet. Israelischen Angaben zufolge handelt es sich um einen langjährigen Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden. Gestern hatten Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die EU versucht, bei einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Araghtschi in Genf zu vermitteln. Er machte allerdings keine konkreten Zusagen. Am Vormittag ist er in Istanbul eingetroffen, um an einer Sitzung des Außenministerrats der Organisation für Islamische Zusammenarbeit teilzunehmen.

