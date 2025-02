Israel bereitet zweite Phase der Waffenruhe vor

Im Nahost-Krieg herrscht derzeit eine Waffenruhe, die erste Phase läuft noch etwa zwei Wochen. In Israel berät nun das Sicherheitskabinett über den zweiten Abschnitt. In dem sollen alle noch lebenden israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas im Gazastreifen freikommen. In Tel Aviv haben Demonstranten Premier Netanjahu derweil vorgeworfen, die Friedensbemühungen zu torpedieren, um seine rechtsextremen Koalitionspartner nicht zu verprellen. Sie erinnerten daran, dass die Geiseln seit genau 500 Tagen festgehalten werden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.02.2025 13:00 Uhr