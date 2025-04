Israel bereitet weitere Angriff in Gaza-Stadt vor

Tel Aviv: Israel geht weiter mit militärischer Härte gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Am Abend riefen die Streitkräfte Menschen in Gaza-Stadt auf, wegen neuer Angriffe ein Viertel zu räumen. Laut dem israelischen Verteidigungsminister Katz sind derzeit Tausende israelische Soldaten im Gazastreifen, die "tapfer" kämpften, schrieb der Minister in den sozialen Medien. Hamas-Vertreter teilten unterdessen mit, heute in Kairo mit ägyptischen Verhandlern über eine Rückkehr zu einer Waffenruhe sprechen zu wollen. Vor einer Woche hatte die Hamas es abgelehnt, für eine sechswöchige Feuerpause zehn lebende Geiseln freizulassen.

