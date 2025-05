Israel bereitet Großoffensive im Gazastreifen weiter vor

Tel Aviv: Im Gazastreifen sind wieder tausende von Menschen auf der Flucht. Israel hat mit den Vorbereitungen für eine neue Großoffensive im Gazastreifen begonnen. Seit Donnerstag hat das Militär dafür die Luftangriffe verstärkt und Truppen mobilisiert. Außerdem werden zehntausende Reservisten in den Kampf geschickt. Diese sollen sich anders als in der Vergangenheit nicht mehr aus eroberten Gebieten zurückziehen, sondern diese halten. Mit der Großoffensive will Israel die Befreiung der verbliebenden Geiseln erreichen, die Hamas besiegen und den Gazastreifen operativ kontrollieren. Die Menschen im Norden des Küstengebiets wurden mit Flugblättern aufgefordert, das Gebiet sofort zu verlassen. Im Süden sollen Sicherheitszonen eingerichtet werden. Dort will man die Zivilisten von Hamas-Terroristen trennen und mit Hilfsgütern versorgen. Wie das passieren soll, ist unklar, denn Israel blockiert seit Wochen Hilfslieferungen in das Gebiet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2025 10:00 Uhr