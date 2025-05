Israel bereitet "beispiellosen Angriff" im Süden des Gazastreifens vor und ruft zur Flucht auf

Gaza: Ungeachtet wachsender internationaler Kritik bereitet die israelische Armee weiter einen Großangriff im Gazastreifen vor. Die Bewohner der meisten Orte im Süden wurden aufgefordert, die Region zu verlassen. Der Fluchtaufruf in arabischer Sprache umfasst die Großstädte Chan Junis und Rafah aber auch alle kleineren Orte bis auf Al-Mawasi. Dorthin sollen sich die Menschen laut Armee nun begeben. Al-Mawasi gilt als humanitäre Zone. Das Militär kündigte einen "beispiellosen Angriff" im südlichen Gazastreifen an. Die Bundesregierung übt scharfe Kritik am israelischen Vorgehen. Bundeskanzler Merz und Vizekanzler Klingbeil verwiesen mit deutlichen Worten auf das Völkerrecht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2025 04:00 Uhr