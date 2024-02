Israel bereitet Angriff auf Rafah vor

Tel Aviv: Rund vier Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs will Israel offenbar auch den äußersten Süden des Küstenstreifens unter Kontrolle bringen. Nach einer entsprechenden Anordnung von Regierungschef Netanjahu hat die israelische Armee weiter Ziele in der Region um Rafah bombardiert. Dort sollen sich rund 1,3 Millionen Menschen aufhalten. Netanjahu hatte die israelischen Streitkräfte gestern aufgefordert, einen Plan zur Evakuierung der Bevölkerung vorzulegen. Aus seinem Büro hieß es, das Kriegsziel sei nicht zu erreichen, wenn die verbleibenden Hamas-Bataillone in Rafah nicht bekämpft würden. In der Stadt an der Grenze zu Ägypten haben seit Beginn des Kriegs mehr als eine Million palästinensische Binnenflüchtlinge Zuflucht vor den Kämpfen gesucht. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte Netanjahus Ankündigung scharf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2024 11:15 Uhr