Israel beharrt auf Offensive im südlichen Gazastreifen

Jerusalem: Israels Ministerpräsident Netanjahu hält an einer Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens fest. Es sei nicht möglich, die Hamas zu besiegen, ohne die verbliebenen Bataillone in der Region zu zerschlagen, erklärte Netanjahu nach einem Gespräch mit US-Außenminister Blinken. Dieser hatte versucht, Israel von der geplanten Offensive abzuhalten. Notfalls werde Israel auch ohne Unterstützung der USA angreifen, so Netanjahu. Auch die Staats- und Regierungschefs der EU riefen Israel bei ihrem Gipfel in Brüssel dazu auf, von einer Offensive abzusehen. Bundeskanzler Scholz forderte die israelische Armee auf, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schonen. Zudem mahnte er, humanitäre Hilfe in größerem Maße als bisher zuzulassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 19:00 Uhr