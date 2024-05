Israel beginnt vor Offensive mit Räumung von Rafah

Rafah: Die israelische Bodenoffensive in der Stadt im Süden des Gazastreifens scheint näherzurücken. Israels Armee hat damit begonnen, den Osten der Stadt Rafah zu räumen. Das Militär rief die Einwohner dazu auf, sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer zu begeben. Das betrifft laut einem Militärsprecher schätzungsweise 100.000 Menschen. In Rafah in der Nähe zur ägyptischen Grenze halten sich mehr als eine Million Palästinenser auf, die vor den Kämpfen im übrigen Gazastreifen dorthin geflohen sind. Israel will mit dem geplanten Militäreinsatz die in der Stadt verbliebenen Kämpfer der Terrororganisation Hamas töten. Internationale Appelle, die Offensive nicht zu starten, sind ohne Wirkung geblieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 11:00 Uhr