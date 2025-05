Israel beginnt neue Großoffensive in Gaza

Tel Aviv: Die israelische Armee hat im Gazastreifeneine eine neue Großoffensive eingeleitet. Dafür hat das Militär in den vergangenen 24 Stunden seine Luftangriffe ausgeweitet und damit begonnen, weitere Truppen zu mobilisieren. So will das israelische Militär nach eigenen Angaben seine Kriegsziele erreichen. Auch zehntausende Reservisten sollen in den Kampf geschickt werden. Zivilisten im Norden von Gaza wurden unter anderem mit Flugblättern dazu aufgefordert, das Gebiet sofort zu verlassen. Im Süden soll es Sicherheitszonen geben, wo die Menschen mit Hilfsgütern versorgt werden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza sollen gestern etwa 100 Menschen bei Angriffen der israelischen Armee ums Leben gekommen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2025 06:00 Uhr