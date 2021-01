Israel beginnt mit Impfung von Jugendlichen

Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Israel hat mit der Corona-Impfung von Jugendlichen begonnen. Bisher sind in dem Land 2,5 Millionen Menschen geimpft worden. Das ist mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Den Anfang machten ältere Menschen und Mitarbeiter des Gesundheitssystems. Die Altersgrenze wurde schrittweise gesenkt. Trotz der vielen Impfungen steigt die Zahl der Neuinfektionen, weiterhin gilt ein Lockdown in dem Land. Frankreich hat bei den Impfungen heute die Eine-Million-Marke erreicht. Die Kampagne dort begann Ende Dezember, also zur gleichen Zeit wie in Deutschland. Hierzulande sind bisher etwa 1,5 Millionen Menschen geimpft worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.01.2021 22:45 Uhr