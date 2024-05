Israel beginnt mit Evakuierung von Zivilisten in Rafah

Rafah: Die israelische Armee hat mit der Evakuierung der Stadt im Süden des Gazastreifens begonnen. Das Militär rief die Einwohner des östlichen Teils von Rafah dazu auf, sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer zu begeben. In der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten haben mehr als eine Million Palästinenser Zuflucht vor den Kämpfen zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas gesucht. Deshalb hatten Israels Verbündete in den vergangenen Wochen wiederholt an Ministerpräsident Netanjahu appelliert, auf eine Offensive dort zu verzichten. Dieser betonte aber immer wieder, dass eine Invasion nötig sei, um verbliebene Hamas-Kämpfer zu besiegen. Die Evakuierung von Rafah könnte mehrere Wochen dauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 08:00 Uhr