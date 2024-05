Israel beginnt mit der Räumung von Rafah im Gazastreifen

Rafah: Nach monatelangen Gesprächen über einen Militäreinsatz in der Stadt im Süden des Gazastreifens hat die israelische Armee nun mit der Räumung begonnen. Das Militär rief die Einwohner des östlichen Teils von Rafah dazu auf, sich in das einige Kilometer entfernte Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer zu begeben. Nach Informationen eines Militärsprechers betrifft das etwa 100.000 Menschen. Sie seien per SMS, Telefon, über Flugblätter und arabischsprachige Medien informiert worden. Israels Verteidigungsminister Galant begründete das aktuelle Vorgehen damit, dass die Hamas ein Waffenstillstandsabkommen abgelehnt habe, in dessen Zuge auch israelische Geiseln hätten freikommen sollen. In Rafah haben mehr als eine Million Palästinenser Zuflucht vor den Kämpfen zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation gesucht. Deshalb hatten Israels Verbündete in den vergangenen Wochen wiederholt an die Regierung Netanjahu appelliert, auf eine Offensive dort zu verzichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 10:00 Uhr