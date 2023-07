Israel beginnt Großeinsatz im Westjordanland

Kurzmeldung ein/ausklappen Gerichte verhandeln über Corona-Impfungen

Bamberg: Gleich zwei Gerichte in Deutschland beschäftigen sich ab heute mit Schadenersatzklagen gegen Hersteller von Corona-Impfstoffen. Vor dem Oberlandesgericht in Bamberg beginnt am Vormittag die Berufungsverhandlung in einem Verfahren gegen Astrazeneca. Die Klägerin hatte zwei Wochen nach der Corona-Impfung eine Darmvenenthrombose und musste operiert werden. In erster Instanz war ihre Klage abgewiesen worden, da die zuständige Kammer in Hof weder einen Produkt- noch einen Informationsfehler feststellen konnte. Das Landgericht im baden-württembergischen Rottweil verhandelt die Klage eines 58-Jährigen: Dieser führt eine massive Sehkraft-Verschlechterung auf einem Auge auf eine Impfung von Biontech zurück.

