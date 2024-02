Israel befreit erstmals seit Oktober Geiseln aus der Gewalt der Hamas

Rafah: Israel hat in der vergangenen Nacht erstmals seit Oktober zwei Geiseln aus der Gewalt der Hamas befreit. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 60 und 70 Jahren. Sie wurden in ein israelisches Krankenhaus gebracht, sollen aber in guter Verfassung sein. Die Befreiung gelang im Rahmen massiver israelischer Angriffe, bei denen nach palästinensischen Angaben mindestens 70 Menschen getötet wurden. Der israelische Militärsprecher Shalicar* sagte dem BR, diese Angriffe seien aber noch nicht der Beginn der geplanten Offensive auf Rafah. In der Stadt an der Grenze zu Ägypten halten sich derzeit Hunderttausende palästinensische Flüchtlinge aus den anderen Kampfzonen im Gazastreifen auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 12:00 Uhr