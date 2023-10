Israel befiehlt Umsiedlung von 1,1 Millionen Menschen im Gazastreifen

Gaza: Israel hat nach Angaben der UN die Evakuierung des nördlichen Gazastreifens angeordnet. So sollen etwa 1,1 Millionen Palästinenser innerhalb der nächsten 24 Stunden die Stadt Gaza verlassen und in den Süden umgesiedelt werden. Ein Sprecher des UN-Generalsekretärs Guterres erklärte, die Vereinten Nationen hielten es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende Folgen für die Menschen dort stattfinden kann. Die UN appellierten nachdrücklich, diesen Befehl zurückzunehmen, falls er bestätigt werde. Beobachter rechnen damit, dass nun eine israelische Bodenoffensive im Gazastreifen näher rückt. Gestern hatte das Militär erklärt, dass es sich auf eine solche Operation vorbereite. Noch sei aber keine Entscheidung getroffen, hieß es. Unterdessen hat die israelische Armee in der Nacht ihr massives Bombardement auf den Gaza-Streifen fortgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 07:00 Uhr