Israel attackiert Gaza-Streifen weiter mit Bodentruppen

Tel Aviv: Israel treibt seine Militäreinsätze in dem von der islamistischen Hamas kontrollierten Gazastreifen voran. Wie Armeesprecher Hagari mitteilte, seien bei Luft- und Bodenangriffen allein gestern rund 300 mutmaßliche Ziele der Terrororganisation attackiert worden. Dabei sei auch ein führender Kommandant des Massakers vom 7. Oktober getötet worden. Israel hatte am Wochenende eine neue Phase im Krieg gegen die Hamas eingeläutet. Nach Angaben der von den Islamisten kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden in dem abgeriegelten Gebiet bislang etwa 8300 Zivilisten getötet. Laut dem UN-Kinderhilfswerk Unicef sind unter den Toten fast dreieinhalb tausend Kinder. Die Vereinten Nationen betonen immer wieder, dass die aktuellen Hilfslieferungen von Wasser, Nahrungsmitteln, Treibstoff und Medikamenten bei Weitem nicht ausreichen, um die Bevölkerung zu versorgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 14:00 Uhr