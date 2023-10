Israel attackiert angeblich Gebiete nahe Krankenhäusern in Gaza

Gaza: Palästinensische Medien berichten, dass Israel Gebiete nahe den Krankenhäusern Shifa und Al-Kuds in Gaza-Stadt aus der Luft angreift. Auch im Grenzgebiet östlich der Stadt Chan Junis soll es demnach zu Gefechten zwischen millitanten Palästinensern und israelischen Truppen kommen. Um die Situation der Zivilisten im Gazastreifen zu verbessern, hat Israel inzwischen angekündigt, Hilfslieferungen in den Gazastreifen in den nächsten Tagen drastisch zu erhöhen. Bis zum Abend brachte ein weiterer Konvoi aus gut 20 Lastwagen Hilfsgüter in den Gazastreifen. US-Präsident Biden hat angesichts der katastrophalen Versorgungslage der Zivilisten in Gaza mit Israels Ministerpräsident Netanjahu und dem ägyptischen Präsidenten Sisi telefoniert. Dabei kam er mit beiden überein, dass deutlich mehr Hilfe nach Gaza gelangen muss.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2023 05:00 Uhr