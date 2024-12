Israel attackiert 61 Ziele in Syrien

Tel Aviv: Israel hat nach Angaben von Aktivisten binnen weniger Stunden mehr als 60 militärische Ziele in Syrien angegriffen. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte nannte 61 Angriffe in weniger als fünf Stunden. Darunter solllen Tunnel gewesen sein, in denen Lager für Raketen waren. Insgesamt hat Israel seit dem Sturz von Machthaber Assad mehr als 400 Luftangriffe auf Syrien geflogen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

