Island wappnet sich für möglichen Vulkanausbruch

Reykjavik: In Island warnen die Behörden vor einem Vulkanausbruch. Die zuständigen Stellen hätten mehrere hundert kleinere Erdbeben registriert, hieß es in Medienberichten. Zudem wurde festgestellt, dass sich in der Erde eine Magmakammer gebildet hat. Wenn die Situation andauert, könne dies auf einen Vulkanausbruch hindeuten. Ein kleinerer Ort an der Küste Islands wurde vorsorglich evakuiert. Die Polizei sperrte eine Straße, die durch die Erdstöße beschädigt wurde. Ein bei Touristen beliebtes Geothermalbad wurde sicherheitshalber geschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 12:00 Uhr