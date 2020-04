Island verzichtet in diesem Sommer auf Walfang

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Reykjavik: Island setzt auch in diesem Sommer die Walfang-Saison aus. Wie der isländische Rundfunk berichtet, wird das Walfangunternehmen "Hvalur" zum zweiten Mal in Folge keine Wale jagen und auch kein Walfleisch in Island verarbeiten. Der auf die Jagd von Finnwalen spezialisierte Konzern setzt vor allem wegen Absatzschwierigkeiten auf dem japanischen Markt für diese Saison aus. Island gehört neben Norwegen und Japan zu den wenigen Ländern, die kommerziellen Walfang betreiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 07:00 Uhr