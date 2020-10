Island und Ungarn erreichen Playoff-Finale

Trump will bereits morgen eine Wahlkampfkundgebung abhalten

Washington: Der an Corona erkrankte US-Präsident Trump will bereits morgen wieder aktiv in den Wahlkampf eingreifen. Sollte noch genügend Zeit sein, so Trump in einem TV-Interview, werde er am Abend bei einer Kundgebung in Florida auftreten. Kurz vorher hatte sein Leibarzt Conley erklärt, er sei sich sicher, dass Trump am Samstag wieder seine öffentlichen Vepflichtungen wahrnehmen könne. Dann seien zehn Tage verstrichen, seit bei dem US-Präsidenten die Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt worden sei. Trumps Werte seien stabil, es gebe keine Anzeichen mehr für ein Fortschreiten der Infektion. Der US-Bundesstaat Florida ist einer der Schlüsselstaaten bei der Präsidentschaftswahl. Wegen seiner Corona-Infektion hatte Trump seinen Wahlkampf für einige Tage unterbrechen müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 08:00 Uhr