Islamistische Banner auf Großdemonstration in Essen

Essen: In der nordrhein-westfälischen Stadt haben sich gestern Abend rund 3.000 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration beteiligt. Dabei wurden auch zahlreiche islamistische Banner gezeigt. So wurde offen die Errichtung eines weltweiten Kalifats gefordert, also eines Gottesstaates. Die Polizei teilte mit, ihr seien keine Straftaten bekannt geworden. Die Demonstration sei sehr laut und sehr emotional, aber friedlich verlaufen. Es nahmen überwiegend Männer teil, Frauen liefen in einer getrennten Gruppe hinter ihnen. Auch in Frankfurt am Main gab es eine pro-palästinensische Kundgebung mit etwa 850 Teilnehmern. Dabei gab es einige Verstöße gegen Auflagen. Laut Polizei wurden neun Menschen vorübergehend festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 09:00 Uhr